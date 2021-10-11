إليزي: توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية إليزي. من حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ300 غرام و 100 قرص مهلوس. كانت بحوزة 04 أشخاص.

ووفقا للمعطيات المتحصل عليها، فإنه وعلى إثر معلومات وردت لعناصر فرقة مكافحة المخدرات. بخصوص قيام مجموعة أشخاص بترويج المخدرات وسط الشباب على مستوى أحياء مدينة إليزي. كثفت ذات العناصر من تحرياتها وأبحاثها التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. حيث تم العثور بحوزتهم على 300 غرام من المخدرات و 100 قرص مهلوس ومبالغ مالية من عائدات الترويج.

وقد تم تحويل الموقوفين إلى مقر أمن الولاية على ذمة التحقيق. في انتظار إستكمال كل الإجراءات القانونية. لتقديم الموقوفين الـ 4 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي. بتهمة حيازة المخدرات وترويجها.

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