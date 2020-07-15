إليزي: توقيف 5 أشخاص وحجز كمية من الكيف المعالج

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية إليزي، من حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ20 غرام لدى 05 أشخاص يقومون بترويج المخدرات بإحياء المدينة.

ووفقا للمعطيات المتحصل عليها فإنه وعلى إثر معلومات وردت لعناصر فرقة مكافحة المخدرات، بخصوص قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات وسط الشباب على مستوى أحياء مدينة إليزي.

من جهتها كثفت ذات العناصر من تحرياتها وأبحاثها التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه رفقة أربعة شبان أخرين تتراوح اعمارهم بين 19 و 35 سنة، وبعد القيام بالتلمس الجسدي تم العثور بحوزتهم على 20 غرام من الكيف المعالج إضافة إلى سلاح أبيض محظور ليتم تحويلهم إلى مقر أمن الولاية على ذمة التحقيق.

وباستكمال كل الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين ال 5 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي، بتهمة حيازة المخدرات وحمل سلاح ابيض دون مبرر شرعي، ليتم ادانتهم جميعا بـ 18 شهر حبس نافذ ومبلغ 30.000 دينار غرامة مالية مع مصادرة كافة المحجوزات.