إليزي: توقيف 6 أشخاص وحجز كمية من المشروبات الكحولية وأسلحة بيضاء

تمكنت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية إليزي، من حجز كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وتعود هذه العملية إلى مطلع هذا الأسبوع، بعد معلومات تحصلت عليها مصالح أمن ولاية إليزي، تفيد بوجود أشخاص يتخذون من مسكن بمدينة إليزي، محلا لترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية.

على الفور فتحت مصالح الشرطة تحقيقا في القضية، أسفر على تحديد هوية الأشخاص والمنزل الذي يحتوي المشروبات الكحولية، وبعد تنفيذ الإذن بالتفتيش، عثرت عناصر الشرطة على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ140 علبة كرتونية من النبيذ وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير محظورة، مع توقيف شخصين تم إقتيادهم إلى المصلحة لاستكمال التحقيق، قبل تقديمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي، أين إستفادوا من المثول الفوري لتصدر في حقهم أحكام قضائية.

وفي عملية مماثلة تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية إليزي، من توقيف 4 أشخاص يقومون بترويج المخدرات بمختلف أنواعها بإحياء مدينة إليزي، مع حجز كمية من المخدرات، وبعد إستفاء جميع الإجراءات تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي، أين صدرت في حقهم أحكام بالحبس النافذ.