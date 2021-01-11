إليزي: حجز أكثر من 37 ألف قرص مهلوس ببرج عمر إدريس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمعية الفرقة المتنقلة للجمارك ببلدية برج عمر إدريس، بإليزي، من حجز أكثر من 37 ألف قرص مهلوس.

وحسب مصادر “النهار” فإن العملية تمت بعد توقيف سيارة من نوع هيونداي “أكسنت”.

وتم توقيف السيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 3. في شطره الرابط بين منطقتي تيافتي وأوهانت.

وبعد تفتيش المركبة التي تخلى عنها أصحابها ولاذو بالفرار نحو وجهة مجهولة تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وقدرت الكمية بـ 37050 قرص مهلوس من نوع بريجابالين 300 ملغ، فيما تتواصل عملية البحث عن المتورطين لتقديمهم أمام العدالة.