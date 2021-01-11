إليزي: حجز أكثر من 37 ألف قرص مهلوس ببرج عمر إدريس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إليزي: حجز أكثر من 37 ألف قرص مهلوس ببرج عمر إدريس
بقلم محمد.ش

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمعية الفرقة المتنقلة للجمارك ببلدية برج عمر إدريس، بإليزي، من حجز أكثر من 37 ألف قرص مهلوس.

وحسب مصادر “النهار” فإن العملية تمت بعد توقيف سيارة من نوع هيونداي “أكسنت”.

وتم توقيف السيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 3. في شطره الرابط بين منطقتي تيافتي وأوهانت.

وبعد تفتيش المركبة التي تخلى عنها أصحابها ولاذو بالفرار نحو وجهة مجهولة تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وقدرت الكمية بـ 37050 قرص مهلوس من نوع بريجابالين 300 ملغ، فيما تتواصل عملية البحث عن المتورطين لتقديمهم أمام  العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=946575

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com