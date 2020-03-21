إليزي: حجز أكثر من 8 قناطير من السميد تباع بأسعار مرتفعة

حجزت مصالح مديرية التجارة لولاية إليزي، بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني ببلدية برج عمر إدريس مايفوق 8 قناطير و70 كلغ من مادة السميد معروضة للبيع بسعر مرتفع وغير قانوني بمحل للمواد الغذائية.

وحسب مدير التجارة لولاية إليزي، رشيد حمادي، “للنهار اونلاين”، فإن العملية الفجائية التي نفذها أعوان مديرية التجارة بمعية قوات الدرك الوطني بمدينة برج عمر إدريس.

تم على إثرها غلق المحل المتورط في بيع مادة السميد فوق ثمنه الرسمي المقنن والمدعم من طرف الدولة.

كما تم خلال هذه العملية حجز وإسترجاع الكمية المحجوزة من مادة السميد، والتي إستغل صاحبها الظرف الحالي وهاجس داء كورونا للمضاربة بها وإحتكار السوق.