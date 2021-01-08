إليزي.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية

تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية ن ع4، حملة التلقيح ضد الإنفلونزا والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية.

وحسب بيان وزارة الدفاع ، فقد خصصت اليوم قافلة صحية لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل بقرى تيني والريكين بالمقاطعة الإدارية جانت ولاية إليزي.

قد تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية بالإضافة الى التحسيس حول خطورة هذا الوباء القاتل و طرق الوقاية منه.