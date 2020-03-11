إليزي: عشرات الأساتذة يحتجون في عين أميناس لإسكانهم

إحتج اليوم الأربعاء، عشرات الأساتذة العاملين بمختلف الأطوار التعليمية بدائرة عين أميناس في ولاية إليزي، أمام مقر الدائرة.

وطالب المحتجون بالإستفادة من السكنات الوظيفية المخصصة لفائدة القطاع، بسبب ازمة السكن المتفشية منذ سنوات.

وقد اقدم المحتجون على الاضراب عن العمل والتجمع أمام البوابة الرئيسية لمقر الدائرة لإيصال صوتهم للمسؤولين بخصوص أزمة السكن التي يعيشونها.

رافعين شعارات تضمنت ضرورة توفير سكنات وظيفية للأساتذة ووضع حد لمعاناتهم مع كراء منازل بأثمان باهظة.

مقابل تماطل السلطات في تخصيص سكنات لهم لتحسين اوضاعهم الاجتماعية من أجل الدفع بالمستوى التعليمي للرقي وتحسين الأداء البيداغوجي.

كما طالبوا بإسترجاع السكنات المستغلة من طرف اشخاص غرباء عن قطاع التربية.

في وقت يعاني فيه الاستاذ مع أزمة السكن بالرغم من تطمينات ووعود السلطات المحلية إلا أنه لا شيء تحقق.