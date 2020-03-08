إليزي: عشرات الشباب ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية

نظم اليوم الأحد، مجموعة من الشباب بولاية إليزي، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية، للمطالبة بفرص الشغل والسكن وتحسين الخدمات الصحية.

وحمل المشاركون في هذه الوقفة الإحتجاجية لافتات تطالب بتوفير مناصب العمل لفائدة الشباب البطالين، وتندد “بعدم التزام السلطات بوعودها فيما يخص ملفي السكن والتشغيل بالمنطقة.

كما ردد المحتجون أيضا شعارات تنادي بمحاربة التهميش والإقصاء، وكذا توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة على مستحقيها، نظرا لعدم توزيع أية حصص سكنية منذ سنوات، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والدفع بوتيرة التنمية المحلية.

ومكث المعتصمون سلميا أمام مقر الولاية لأزيد من 3 ساعات خلال الفترة الصباحية لاسماع صوتهم للسلطات المحلية قبل أن يتفرقوا في هدوء.