إليزي: عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجانت يحتجون

نظم اليوم الأربعاء، عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجانت في ولاية إليزي، وقفة إحتجاجية أمام المستشفى للمطالبة بالاسراع في دفع مستحقاتهم المالية العالقة كالتعويضات والمنح وغيرها.

وندد الأطباء وشبه الطبيين والعمال المهنيين المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دامت نصف ساعة بالتأخر في الاستجابة لمطالبهم المهنية.

والمتمثلة في دفع رواتبهم الشهرية ومنحة المردودية والمناوبة وكذا تعويض مصاريف النقل والتنقل.

ومطالب أخرى تتعلق أيضا بمنحة التمدرس وملف الترقيات في الدرجات، إضافة إلى تراكم النفايات بالمؤسسة ورداءة الوجبة الغذائية الخاصة بعمال المناوبة.