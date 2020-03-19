إليزي.. غلق محل تجاري وحجز 340 قارورة زيت المائدة بسبب رفع أسعارها

تمكنت مصالح قمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية إليزي، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من حجز 340 قارورة زيت المائدة من أحجام مختلفة.

وتم حجز زيت المائدة، كونها كانت تباع بسعر مرتفع وغير قانوني بمحل للمواد الغذائية بحي بلباشير بعاصمة الولاية.

وحسب مصادر النهار اونلاين، فإن العملية التي نفذها أعوان مديرية التجارة بمعية قوات الدرك الوطني ليلة أمس، تم على إثرها غلق المحل المتورط في رفع اسعار الزيت على ثمنها الرسمي المقنن والمدعم من طرف الدولة.

يذكر أن مصالح التجارة بولاية إليزي، شرعت بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، بحملة ضد بارونات المضاربة في أسعار المواد الغذائية خاصة المدعمة.

ويأتي ذلك، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، وإلزام التجار على التقيد بأسعارها الرسمية قصد تحقيق منفعة للمواطن البسيط الذي يبقى وحده يدفع ضريبة المضاربة والاستغلال.