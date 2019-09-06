إليزي: فيضان عدة أودية بالطاسيلي.. ودعوات إلى توخي الحذر

سجلت عدة مناطق بولاية إليزي، ليلة الخميس إلى الجمعة، تساقط كميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى سيلان عدة أودية عابرة للطريق الوطني رقم 3 في جزئه الرابط بين إليزي وجانت.

حيث تم تسجيل ارتفاع في منسوب مياه وادي ” ديدر” جراء الأمطار الغزيرة، ما تسبب في تذبذب حركة السير نتيجة قوة جريان مياه الوادي.

ودعت جهات مختلفة المواطنين ومستعملي الطريق المذكورة إلى التحلي بالحيطة والحذر وعدم المجازفة وتجنب العبور على طول مجرى هذا الوادي.

وكذا التحلي باليقظة التامة وعدم الإفراط في السرعة خلال هذه الوضعية التي تتميز بسوء الأحوال الجوية.

ويعتبر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين إليزي وجانت الشريان الحيوي والطريق الوحيد الذي تعول عليه جانت لتمويلها بمختلف البضائع والسلع والمحروقات والمواد الغذائية.

وأي شلل على مستوى هذه الطريق ينعكس سلبا على السوق المحلية والحياة العامة للسكان وتعطل حركة النقل عموما.