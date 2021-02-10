إليزي: قافلة طبية لفائدة سكان برج عمر إدريس

قامت جمعية الممارسين الطبيين الخواص لولاية الوادي، بتنظيم قافلة طبية لفائدة سكان بلدية برج عمر إدريس، بولاية إليزي.

وتتكون القافلة التي تدخل في إطار القوافل الطبية الموجهة لمناطق النائية والمعزولة من 37 طبيب في 17 إختصاص.

بالإضافة إلى الطب العام والصيادلة خواص و20 فردا من أفراد الدعم اللوجيستي مزودين بالوسائل الطبية والأدوية.

كما تظم القافلة معدات الكشف والتشخيص من أجهزة راديو ايكوغرافي وتخطيط القلب وفيبروسكوب الكشف الباطني.

وتهدف القافلة الطبية إلى الكشف على الأفراد وتقديم الإسعافات الضرورية والعلاج المناسب وفق الحالات الصحية المعروضة لقاطني المنطقة.

