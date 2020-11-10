إليزي: قتيلان وتسعة جرحى في حادث مرور بعين أميناس

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في جزئه الرابط بين عين أميناس وورقلة، مقتل شخصين وإصابة تسعة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع هذا الحادث بين منطقتي أوهانت وتيافتي، إثر إصطدام سيارة رباعية الدفع نوع تيوتا “هيليكس” تحمل رعايا افارقة بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى هلاك شخصان بعين المكان وإصابة تسعة أخرين بجروح متفاوتة.

وتدخل أعون الحماية المدنية بالمركز المتقدم بمنطقة أوهانت لنقل الجرحى لمصلحة الاستعجالات بمستشفى عين أميناس، وتحويل جثث الضحيتان لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.