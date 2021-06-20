إليزي: قتيلان وجريحان في حادث مرور بعين أميناس

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين إليزي وورقلة، مقتل شخصان وإصابة اثنين أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع هذا الحادث على بعد 50 كلم عن بلدية إن أمناس بإتجاه منطقة أوهانت، إثر إصطدام بين سيارة نوع ” هيليكس” بفولسفاكن “تيجوان” تسير في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى وفاة شخصين بعين المكان وإصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة.

وتدخل أعون الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بإن أمناس لنقل الجريحان لمصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة وتحويل جثث الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.