إليزي: قتيل وجريحان في إنقلاب سيارة رباعية الدفع بعين أميناس

أخبار الجزائر
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إليزي: قتيل وجريحان في إنقلاب سيارة رباعية الدفع بعين أميناس
بقلم محمد ش

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين عين أميناس وإليزي، مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث وقع اليوم على بعد 10 كلم عن منطقة لعراش بإتجاه عين أميناس، وتمثل في  إثر إنقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع “هيليكس”.

ما أدى إلى هلاك السائق بعين المكان وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح متفاوتة الخطورة.
وتدخلت سيارة إسعاف تابعة لإحدى الشركات البترولية لنقل الضحايا لمستشفى عين أميناس.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.


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