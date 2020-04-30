إليزي: قتيل وجريحان في حادث مرور بعين أميناس

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين إليزي وورقلة، مقتل شخص في الخمسينات من العمر وإصابة اثنين أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع هذا الحادث على بعد 60 كلم عن منطقة تيافتي بإتجاه أوهانت التابعة لبلدية عين أميناس، إثر إنقلاب سيارة سياحية نوع “اكسنت” على مسارها.

مما أدى إلى وفاة السائق 58 سنة بعين المكان وإصابة اثنين اخرين شاب 30 سنة وإمرأة 36 سنة من العمر بجروح متفاوتة.

وتدخل أعون الحماية المدنية بالمركز المتقدم بمنطقة أوهانت لنقل الجريحان لمصلحة الاستعجالات بمستشفى عين أميناس.

وتحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.