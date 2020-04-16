إليزي: قتيل وجريح في حادث مرور بعين أميناس

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في جزئه الرابط بين إليزي وورقلة، مقتل شخص في الثلاثينات من العمر وإصابة أخر بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع هذا الحادث على بعد 50 كلم عن مدينة عين أميناس بإتجاه ورقلة، إثر إنقلاب سيارة سياحية على مسارها، مما أدى إلى هلاك شخص بعين المكان وإصابة أخر بجروح متفاوتة.

وتدخل أعون الحماية المدنية لنقل الجريح لمصلحة الاستعجالات بمستشفى عين أميناس، وتحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.