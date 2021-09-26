إليزي: مقتل قاصر بطعنة خنجر بمنطقة أوهانت في إن أميناس

إهتزت منطقة أوهانت ببلدية إن أميناس بولاية إليزي، ليلة السبت إلى الأحد. على وقع جريمة قتل راح ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر 16 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد قتل الطفل القاصر بطعنة خنجر وجهها له شاب يبلغ من العمر 19 سنة من العمر على مستوى البطن. وقد وقعت الجريمة بمحطة نفطال بمنطقة أوهانت بسبب مناوشات بين الطفل الضحية والشاب. مما أدى إلى وفاته مباشرة بعد نقله إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الصحي بالمنطقة متأثرا بإصابته.

من جهتها أوقفت مصالح الدرك الوطني الجاني وفتحت تحقيقا في القضية.