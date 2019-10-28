إليزي : منتخبون يهددون بسحب الثقة من رئيس بلدية جانت

هدد منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية جانت بولاية إليزي بسحب الثقة من رئيس البلدية الياس ابراهيم، إذا استمرت الفوضى وسوء التسيير الذي يعرفه المجلس البلدي منذ سنوات وانفراده في اتخاذ القرارات دون مشاورتهم.

وأشار المنتخبون في بيان موقع من طرف 8 أعضاء ينتمون لعدة تشكيلات سياسية من اصل 15 عضوا يشكلون المجلس البلدي إلى الاسباب التي دفعتهم بمنح ” المير” مهلة أسبوع من تسلمه البيان لوضع حد لسوء تسيير شؤون البلدية.

قبل لجوهم إلى سحب الثقة منه، من بينها انفراده واتخاذه أغلب القرارات دون مشاركتهم ومشاورتهم.

اضافة إلى غيابه المتكرر عن مكتبه والإنقاص من دور أعضاء المجلس البلدي وتهميشهم عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المصيرية التي تخص تسيير شؤون البلدية.

ما زاد من حدة الانسداد والخلاف والصراع، وانعكس سلبا عل سير برامج التنمية ومصالح البلدية التقنية والادارية.