إليزي.. مواطنون يحتجون على سوء التسيير ببلدية جانت

أقدم صباح اليوم السبت، مئات المواطنين على تنظيم وقفة إحتجاجية بوسط مدينة جانت تنديدا بما وصفوه بـ “الوضع الكارثي” الذي يعيشه المجلس الشعبي البلدي الذي اضحت انشغالات ومشاكل المواطنين أخر اهتماماته.

وعبر المحتجون من خلال اللافتات التي رفعوها عن استياءهم الشديد من سوء تسيير شؤون البلدية التي تعيش

حالة انسداد خانقة.

الأمر الذي عطل التنمية وأخرج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج على تعمق مشاكل الجبهة الاجتماعية في التزود بأبسط الضروريات.

وتعرف بلدية جانت 400 كلم جنوب عاصمة الولاية إليزي، العديد من النقائص والمشاكل التي حالت دون تحقيق التنمية وتجسيد المشاريع المختلفة التي ينتظرها السكان.

وفي مقدمتها مشكل انعدام النظافة الذي أرهقهم كثيرا، فضلا عن اهتراء قنوات الصرف الصحي وطرقات بعض أحياء البلدية منذ الفيضانات الأخيرة.

وكذا غياب الانارة العمومية وغيرها من المشاكل الأخرى، التي جعلت المواطنين يخرجون إلى الشارع مطالبين برحيل المجلس البلدي الحالي وإيجاد حل للكثير من المشاكل التي تؤرقهم.