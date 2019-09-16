إليزي..مواطنون يرمّمون طريقاً من مالهم الخاص في غياب السلطات

تطوع مجموعة من المواطنين بمنطقة إهرير التابعة لبلدية برج الحواس بولاية إليزي، للقيام بمهام مجلسهم البلدي ومديرية الأشغال العمومية .

وذلك بإصلاح الطريق الرابط تجمعهم السكاني بمقر البلدية بعد تشقق أجزاء كبيرة منه وانتشار الحفر التي أضحت تهدد المسافرين وألحقت أضراراً بالسيارات.

وقد تجند متطوعون بمنطقة إهرير، لإصلاح الطريق من مالهم الخاص، عبر شراء الإسمنت والمواد الضرورية، وشرعوا في ترقيع الحفر التي كانت تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتهدد سلامة السائقين والمركبات.

وقال مواطنون إن هذه المبادرة التض امنية التي قاموا بها تأتي بعد تأخر تدخل الجهات المعنية واستهتارها بالوضع الذي تعيشه هذه الطريق، خاصة أنهم سبق وأن نبهوا المسؤولين بالمشكلة، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، واكتفوا بدور المتفرجين على هؤلاء المتطوعين.