إليزي : موسى دادة يؤكد على تكييف مجالات التكوين مع متطلبات سوق الشغل

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين موسى دادة، حرص وزارته على تكييف التخصصات وفق متطلبات سوق العمل والطلب المعبر عنه من قبل الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وأوضح دادة، على هامش اشرافه على الدخول المدرسي الجديدة بولاية إليزي، أن هناك تخصصات تشهد طلبا متزايدا على اليد العاملة.

ومنها تلك المتعلقة بمجالات الصناعة البترولية والطاقات المتجددة والفندقة والصيانة والتبريد.

وأبرز الوزير حرص القطاع على تكييف التخصصات المعروضة في معاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين مع طبيعة وخصوصية المنطقة.

والتي يتم فيها التركيز، حسبه، على التكوين في مجال الفندقة والصيانة والصناعة البترولية.

مشيرا إلى فتح تخصصات في المعهد الجديد للتكون المهني الذي سيدخل حيز الخدمة بولاية إليزي مع بداية الدخول المهني الجديد أواخر سبتمبر الجاري.

تتوافق مع تطور النسيج الصناعي للولاية وقدراتها الإنتاجية ومواردها الطبيعية.

وذكر الوزير بالاستراتيجية الوطنية لعصرنة القطاع، القائمة على نسج علاقات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية عبر اللجان الولائية، التي تم استحداثها في هذا الإطار من أجل ربط عالمي الشغل والتكوين المهني.

مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخرا مع الشركات البترولية، ومكنت، حسبه، من توظيف عدد هام من خريجي مؤسسات التكوين المهني بالولاية.