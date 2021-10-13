إليزي: وزارة المالية توافق على إتمام إنجاز طريق واد سامن برج عمر إدريس

كشف والي ولاية إليزي، مصطفى أغامير عن موافقة وزارة المالية على إتمام إنجاز 100 كلم من الطريق الولائي رقم 2 الرابط بين إليزي وبرج عمر إدريس مرورا بمنطقة واد سامن النائية.

وذلك بعد رصد غلاف مالي إضافي لإستكمال الشطر المتبقي من الطريق.

وأوضح الوالي في تصريح “للنهار”، أن وزارة المالية أبلغت أمس الثلاثاء مصالح الولاية عن تسجيل عملية للانطلاق في إنجاز 100 كلم كشطر أول من الجزء المتبقي من طريق إليزي برج عمر إدريس، الذي يمتد على مسافة 210 كلم انطلاقا من برج عمر إدريس بإتجاه واد سامن.

وأشار المسؤول ذاته أن أشغال إستكمال الشطر الأول من الطريق ستنطلق في القريب العاجل بعد استكمال الاجراءات الادارية الخاصة بالعملية واختيار مؤسسات الانجاز.