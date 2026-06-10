إليزي.. وصول الحجاج إلى أرض الوطن

أشرف الأمين العام للولاية بالنيابة قزاطي عبيد نهار اليوم الأربعاء بمطار إليزي إبراهيم غومة. على مراسم استقبال حجاج ولاية إيليزي العائدين من البقاع المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لموسم 2026. وذلك رفقة كل من السادة نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير النقل و مدير الشؤون الدينية و كذا جمع غفير من ذوي و أهل الحجاج الميامين.

و جرى الاستقبال وسط ارتياح كبير من طرف الحجاج وعائلاتهم. مع اتخاذ كافة الترتيبات التنظيمية اللازمة لضمان حسن سير العملية في أفضل الظروف.

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