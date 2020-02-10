إليزي: وفاة شاب وإصابة اثنين أخرين في إصطدام سيارة بدراجة نارية

لقي شاب حتفه وأصيب اثنان اخران إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الأثنين، على مستوى الطريق الرابط بين مقر الولاية إليزي والمطار.

ووقع هذا الحادث على بعد 10 كلم عن مدينة إليزي بعد اصطدام سيارة رباعية الدفع نوع تيوتا هليكس بدراجة نارية كان على متنها ثلاثة أشخاص.

مما أدى إلى هلاك شاب في العشرينات من العمر بعين المكان وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخل أعون الحماية المدنية لنقل الجرحى لمصلحة الاستعجالات بمستشفى وأن تميضي بمدينة إليزي وتحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.