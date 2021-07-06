إليزي: وفاة شخصين في حادث إصطدام بين شاحنتين ببرج عمر إدريس

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية برج عمر إدريس شمال ولاية إليزي.

وجاء هذا الحادث، الذي وقع بين منطقتي تيافتي وبلقبور إثر إصطدام مباشر وقع بين شاحنتين ذات مقطورة من الوزن الثقيل.

مما أدى إلى وفاة شخصين بعين المكان نقلوا من طرف أعوان الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج عمر إدريس. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.