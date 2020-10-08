إليزي: وفاة شخصين في حادث مرور بعين أميناس

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين عين أميناس وأوهانت، مقتل شخصان في الثلاثينات من العمر.

ووقع هذا الحادث على بعد 30 كلم عن منطقة أوهانت بإتجاه عين أميناس، إثر إنقلاب سيارة من نوع تايوتا “ياريس” على مسارها بإحدى المنعرجات الخطيرة.

مما أدى إلى هلاك السائق ومرافقه وهم محضر قضائي ومساعده بعين المكان متأثرين بإصابتهما.

وتدخل أعون الحماية المدنية للمركز المتقدم بأوهانت لنقل جثث الضحيتان لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين أميناس. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.