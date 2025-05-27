إليزي.. وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين في اصطدام بين حافلة وشاحنة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 03 منطقة رود النص بلدية برج عمر إدريس بولاية إليزي، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط واد سوف-إيليزي وشاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 03 منطقة رود النص بلدية برج عمر إدريس ودائرة إن أميناس.

كما أشارت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين يبلغان من العمر 21 سنة و45 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. وإصابة 09 آخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و 83 سنة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

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