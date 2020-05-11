إليزي: وفاة شخص في حادث مرور بعين أميناس

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين عين أميناس وورقلة، مقتل شخص في الثلاثينات من العمر.

ووقع هذا الحادث في حدود الساعة الحادي عشر ليلا 23:00 على بعد 60 كلم عن مدينة عين أميناس بإتجاه ورقلة.

الحادث تمثل في إثر إنحراف شاحنة ذات صهريج بمنحدر “قرونفاليز”، مما أدى إلى هلاك السائق بعين المكان متأثرا بإصابته.

وتدخل أعون الحماية المدنية للوحدة الثانوية بدائرة عين إميناس، لنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.