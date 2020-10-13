إليزي: وفاة شخص وإصابة اثنين أخرين في حادث مرور

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 3، في شطره الرابط بين عين أميناس وإليزي، مقتل شخص وإصابة أثنين أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع هذا الحادث على بعد 80 كلم عن مدينة إليزي إثر إنقلاب سيارة من نوع تايوتا على مسارها، مما أدى إلى هلاك شاب في الثلاثينات من العمر بعين المكان وإصابة أثنين أخرين بجروح مختلفة.

وتدخل أعون الحماية المدنية لنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى إليزي وتحويل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.