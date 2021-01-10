إليزي: وفاة شخص وإصابة اثنين أخرين في حادث مرور بعين أميناس

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب إثنين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأحد، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 3.

وذلك في شطره الرابط بين منطقتي تيافتي وأوهانت، على بعد 20 كم عن منطقة أوهانت بإتجاه عين أميناس.

وجاء هذا الحادث، إثر إنقلاب سيارة من نوع “مازدا” كان على متنها عمال شركة أوناجيو فرع التنقيب عن الماء.

ليتدخل أعون الحماية المدنية للمركز المتقدم بأوهانت لنقل الجرحى لمستشفى عين أميناس.

كما تم وحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.