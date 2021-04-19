إليزي: وفاة شخص وإصابة 3 أخرين في حادث مرور بعين أميناس

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ثلاثة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأثنين، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين منطقتي تيافتي وأوهانت.

وجاء هذا الحادث، إثر إنقلاب حافلة لنقل العمال على مسارها مما أدى إلى هلاك شخص بعين المكان متأثرا بإصابته وإصابة 3 من مرافقيه بجروح مختلفة.

ليتدخل أعون الحماية المدنية للمركز المتقدم بأوهانت لنقل الجرحى لمستشفى عين أميناس وتحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.