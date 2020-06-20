إليزي: وفاة طفلة 3 سنوات بلدغة عقرب ببرج عمر إدريس

توفيت اليوم السبت، طفلة لا‮ ‬يتجاوز عمرها‮ 3 ‬سنوات،‮ ببلدية برج عمر إدريس شمال ولاية إليزي،‮ ‬إثر إصابتها بلدغة عقرب بمنزل عائلتها الكائن بزاوية سيدي موسى.

وحسب مصادر ” النهار أونلاين”، فإن الطفلة فارقت الحياة بمستشفى برج عمر إدريس، بعد تدهور حالتها الصحية متاثرة بانتشار السم في الجسم.

وتعود هذه الحادثة الثانية من نوعها بولاية إليزي، بعد وفاة طفلة سبعة سنوات من العمر بسبب لسعة عقرب قبل شهر ببلدية برج الحواس جنوب الولاية.

وتعرف المنطقة منذ دخول فصل الصيف انتشار رهيب للعقارب والافاعي في ظل انتشار الاوساخ ونقص الانارة العمومية بالاحياء.