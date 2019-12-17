إليزي: وفاة طفلين في حادث مرور بين أوهانت وتيافتي

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين منطقتي أوهانت وتيافتي، مقتل طفلين 07 و13 سنة من عائلة واحدة، وإصابة والداهما بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع هذا الحادث بين منطقتي أوهانت التابعة لعين أميناس وقرية تيافتي ببلدية برج عمر إدريس.

وتمثل الحادث في إنقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع طيوطا “هيليكس” متوجهة إلى ورڨلة على مسارها.

مما أدى إلى هلاك طفل وطفلة من عائلة واحدة تنحدر من مدينة جانت بعين المكان وإصابة الأب والأم بجروح متفاوتة.

وتدخل أعون الحماية المدنية بالمركز المتقدم بإوهانت لنقل الجرحى لمصلحة الاستعجالات بمستشفى عين أميناس.

وتحويل جثث الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.