إليزي: وفاة طفل دهسته سيارة بعين أميناس

لقي مساء اليوم الثلاثاء، طفل يبلغ سنتين من العمر حتفه بعد أن دهسته سيارة سياحية وسط بلدية عين أميناس في إليزي.

ووقع الحادث في حدود الساعة الخامسة مساء بالمكان المسمى “حي 10 هكتارات” بعدما كان الطفل يلعب في الشارع بالقرب من مسكنه العائلي بالحي المذكور.

قبل أن تدهسه السيارة التي كانت تمر على الطريق، مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

وتدخل أعوان وحدة الحماية المدنية بعين أميناس لنقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.

أين لفظ الطفل انفاسه الأخيرة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.