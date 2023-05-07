إليزي.. وفاة عنصرين من الحماية المدنية في حادث مرور

توفي اليوم الأحد، عنصرين من الحماية المدنية، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور أليم بولاية إليزي.

وقد وقع هذا الحادث إثر انقلاب سيارة إسعاف تابعة لوحدة الحماية المدنية بإيليزي بالطريق الوطني رقم 3 في شقه الرابط بين إيليزي – إن امناس وبالقرب من مطار إيليزي.

وحسب بيان المديرية الحماية المدنية لإليزي، فإن الحادث أسفر عن عنصرين من أفرادها، حيث بتعلق الأمر بكل من العريف سلاوي وليد، وكذا العون ناصر الفقي .

ومن جهته، تقدم مدير الحماية المدنية لولاية إليزي الرائد بوليكي محمد على إثر هذه الفاجعة باسمه الخاص وباسم كافة أفراد الحماية المدنية لولاية إليزي بخالص التعازي إلى عائلتي المرحومين.

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