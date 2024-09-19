إليزي: 10 سنوات حبسا لمروّجي المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة إن أمناس بأمن ولاية إليزي من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر وحجز 300 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وقــائع القضية جاءت بناءً على عمليات بحث وتحرٍ أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما ونشاطهما في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية. واللذان كانا بصدد عقد صفقة لبيع المؤثرات العقلية قدرت بـ 300 قرص، على مستوى إقليم دائرة إن أمناس.

وتم ضبط خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما وبحوزتهما الكمية سالفة الذكر وتحويلهما إلى مقر أمن دائرة إن أمناس. أثناء مجريات التحقيق تم التوصل إلى مشتبه فيه ثالث، تم توقيفه وتحويله إلى مقر الشرطة.

باستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قُدموا بموجبه أمام نيابة محكمة إن أمناس. حيث صدر في حق مشتبه فيهما اثنين 10 سنوات حبسا مع الإيداع، بينما المشتبه فيه الثالث صدر ضده حكم 5 سنوات حبسا مع الإيداع.