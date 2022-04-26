إليزي: 12 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 12 شخصا بجروح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 3 ببلدية إن أمناس بولاية إليزي.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحمايةالمدنية لولاية إليزي صبيحة اليوم على الساعة 08 و 08 د، على إثر حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط (قسنطينة-جانت)، بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية إن أمناس.

حيث خلف الحادث إصابة 12 شخص بجروح، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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