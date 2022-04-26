إليزي: 12 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين
أصيب 12 شخصا بجروح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 3 ببلدية إن أمناس بولاية إليزي.
وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحمايةالمدنية لولاية إليزي صبيحة اليوم على الساعة 08 و 08 د، على إثر حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط (قسنطينة-جانت)، بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية إن أمناس.
حيث خلف الحادث إصابة 12 شخص بجروح، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.
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سوناطراك: تدشين قاعدة الحياة بإن أمناس بولاية إليزي
كما قام مجمع سوناطراك أمس الثلاثاء، بتدشين قاعدة الحياة التابعة لمجمع سوناطراك بإن أمناس بولاية إليزي.
وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فقد تم التدشين خلال زيارة إلى ناحية إن أمناس قام بها نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الانابيب بمجمع سوناطراك أمين ملايكة. مرفوقا بإطارات هذا النشاط والمدير التنفيذي للموارد البشرية و الرئيس المدير العام لشركة للهندسة المدنية و البناء- فرع سوناطراك .
وأشار البيان، إلى أن الزيارة تندرج ضمن توجيهات الرئيس المدير العام للمجمع. من أجل تحسين ظروف الحياة و ظروف عمل مستخدمي المؤسسة. كما أن قاعدة الحياة الجديدة أنجزت من طرف الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء ببلدية برج عمر إدريس بإن أمناس بولاية إليزي. و هي ذات طاقة إستقبال تتسع إلى 155 عاملا. و تحتوي على غرف ومطعم بالإضافة إلى مساحات الترفيه ولواحق أخرى منجزة وفق المعايير المعمول بها. التي ستعمل على راحة العمال بعد فترات العمل.
و يعد تحسين ظروف العمل والمعيشة بقواعد الحياة لمختلف نواحي سوناطراك العملاتية في الجنوب. إحدى الإهتمامات الرئيسية لإدارة المجمع من أجل تدعيم المكتسبات المحققة في هذا المجال. بل و هي التزام راسخ من أجل توفير الظروف التي تضمن أريحية مستخدمي سوناطراك.
وأشار المصدر، إلى أن الوفد توجه بعد ذلك لزيارة تفقدية لمحطة ضخ غاز البترول المسال. و كذا لمحطة ضغط الغاز حيث قدمت تعليمات و توجيهات من طرف نائب الرئيس المدير العام للقائمين على المحطتين التابعتين لنشاط النقل عبر الانابيب.