إليزي.. قتيل و7 جرحى في اصطدام بين شاحنة وسيارة نفعية

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية إليزي، مساء اليوم على الساعة 18:29، إثر وقوع حادث مرور خطير على الطريق الوطني رقم 03، ببلدية ودائرة إن أمناس، تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة نفعية.

وخلّف الحادث وفاة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وقد تم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، فيما نقلت الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث.