إليسا: “أوقفوا هذه المشاهد البشعة”!

استنكرت النجمة اللبنانية، إليسا، إقدام بعض الأشخاص، على قتل الحيوانات، بسبب الإعتقاد السائد، بأنها تنقل فيروس كورونا المستجد.

وكتبت الفنانة على صفحتها بتويتر:”في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلو حيواناتن من دون سبب أو بسبب الجهل، بأيا لغة منحكيكن لتعرفو إنو الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان! وقّفو هالمشاهد البشعة! حرام هالإجرام اللي عم يصير!”.

وكانت إليسا، قد أشادت بالخطوة التقديرية للطاقم الطبي بلبنان وكتبت: “تحية لكل الطاقم الطبي بلبنان الساعة 8 من شبابيك بيوتنا، لنقول لكل هالأبطال إنن كبار بعيوننا وإنو اللي متلن ما بيتكافو لو شو ما عملنا معن، لاقونا بعد دقايق لنزقف سوا”.