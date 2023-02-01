إليسا أول فنانة عربية تحقق مليار مشاهدة خلال عام

حققت النجمة اللبنانية إليسا رقما قياسيا جديدا يضاف إلى مسيرتها الفنية الحافلة، حيث أصبحت أول فنانة عربية تحقق مليار مشاهدة على اليوتيوب خلال عام.

وتصدرت إليسا، قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد أن أطلق جمهورها هاشتاج “Elissa1Year1Billion”.

وحققت إليسا مليار مشاهدة في عام واحد على موقع الفيديوهات الأول “يوتيوب”.

لتصبح أول مطربة عربية تحقق هذا الإنجاز الغير مسبوق في عالم الموسيقى في الوطن العربي.

وتصدر هاشتاغ إليسا محركات البحث على تويتر في كل من لبنان والسعودية ومصر وليبيا وسوريا.

وأعادت إليسا تغريد بعض من تهاني ومباركات معجبيها على تويتر.

هذا وخضعت إليسا منذ أسبوعين لعملية جراحية في كف يدها، وطمأنت جمهورها عن حالتها الصحية بعد العملية الجراحية.

فكتبت عبر حسابها الخاص على تويتر : “بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي. أنا ببيروت وبخير الحمد لله وبشكر عاطفتكن واتصالاتكن ومحبتكن وعم عاود نشاطي بكل طاقة”.

وتتحضر إليسا لإحياء حفل مع مروان خوري بمناسبة عيد الحب في كازينو لبنان في 11 فيفري 2023.

كما تحيي إليسا حفلاً آخر بعد أيام مع عبدالله الرويشد في 17 فيفري ضمن مهرجان فبراير الكويت.