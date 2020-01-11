إليسا بعد خسارة لبنان حق التصويت بالأمم المتحدة: “بهدلتونا”

فن وثقافة
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إليسا بعد خسارة لبنان حق التصويت بالأمم المتحدة: “بهدلتونا”
بقلم غنية جيباوي

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن صدمتها الكبيرة من قرار الأمم المتحدة في إقصاء لبنان من حقه في التصويت، بسبب عدم دفعهم للإشتراكات.

وكتبت إليسا في حسابها الرسمي على التويتر: “نحن بلد شارك في تأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعيتها، وبسبب عدم دفع الاشتراكات لسنتين، يتم إقصائنا من التصويت، إنها صدمة وعيب على الحكومة ما يحدث”.

وأوردت النجمة اللبنانية: “كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدامن!”.


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