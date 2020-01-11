إليسا بعد خسارة لبنان حق التصويت بالأمم المتحدة: “بهدلتونا”

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن صدمتها الكبيرة من قرار الأمم المتحدة في إقصاء لبنان من حقه في التصويت، بسبب عدم دفعهم للإشتراكات.

وكتبت إليسا في حسابها الرسمي على التويتر: “نحن بلد شارك في تأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعيتها، وبسبب عدم دفع الاشتراكات لسنتين، يتم إقصائنا من التصويت، إنها صدمة وعيب على الحكومة ما يحدث”.

وأوردت النجمة اللبنانية: “كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدامن!”.