إليسا تبتعد عن تويتر لهذا السبب

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا اختفاءها مؤقتاً عن موقع تويتر، بسبب شعورها بالطاقة السلبية من متابعيها.

ورغم اختيارها ضمن مشاهير العالم الأكثر تأثيراً على موقع تويتر، ققرت إليسا أن تبتعد عن التغريد هذه الفترة.

وأكدت إليسا أن الطاقة السلبية هي السبب الوحيد لغيابها عن التغريد، ولا يوجد أي سبب آخر منعاً للشائعات.

وكتبت إليسا على حسابها بتويتر: “رح اختفي شوية عن تويتر لفترة. لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من متابعيني مش مقبولة سلام من الآن وحتى نلتقي”.

ورجح البعض أن الاختفاء سببه الحقيقي انشغال إليسا بالتحضير لألبومها الجديد أنا وبس، والتي طرحت منه أول أغنية أنا وبس .

ولكن إليسا عادت وأكدت أن السبب الوحيد لغيابها عن موقع تويتر هو شعورها بـ”الطاقة السلبية”.

وإحتفلت إليسا منذ أيام قليلة بتواجدها في قائمة الـ50 شخصاً الأكثر تأثيراً من مشاهير العالم على منصة تويتر بحسب تصنيفات Brandwatch.

حيث احتلت المرتبة 40 متقدمة 7 مراتب عن آخر تصنيف لها العام الماضي. وأكدت أنها الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة في القائمة العالمية.