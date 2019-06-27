إليسا تتضامن مع الشعب التونسي

تضامنت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، مع الشعب التونسي الشقيق، بعد استهداف العاصمة التونسية، في تفجيرين، اليوم الخميس، ووقوع عدد من الضحايا.

حيث كتبت إليسا، في صفحتها الرسمية على تويتر :”مرة جديدة بيضرب الإرهاب بلاد آمنة أهلها بيرفضو العنف والاستسلام، تونس رح تبقى أجمل وأقوى لأنو شعبها بيعرف إنو الحياة هيي اللي بتنتصر بالنهاية”.

وعرفت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، انفجاران، أسفر كل منهما عن قتيل، وعدد من المصابين، من بينهم رجال شرطة.

واستهدف الانتحاري الأول، دورية أمنية في شارع شارل “ديغول”، في وسط العاصمة تونس.

وبعد هذا الإنفجار بقليل، فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة، في منطقة “القرجاني”.