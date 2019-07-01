إليسا تتعرض للتنمر بسبب آخر صورها وهكذا ردت على المنتقدين!

تعرضت النجمة اللبنانية، “اليسا”، لموجة من التنمر والإنتقادات القاسية، بعدما قامت بنشر صورة عفوية لها، على صفحتها بموقع “الأنستغرام”.

وبدت المطربة اللبنانية، والتي خضعت مؤخرا لعملية جراحية بيدها، جراء تداعيات علاجها من مرض السرطان، في الصورة، على طبيعتها، وهي تبتسم.

إلا أن العديد من المتابعين، قاموا بانتقادها بطريقة جد قاسية، جراء تغير ملامحها، معتبربن بأنها “شوهت نفسها جراء عمليات التجميل”.

فيما دافع البعض الآخر عن نجمتهم المفضلة، واستنكروا تلك التعليقات المسيئة لها.

وخرجت “إليسا” عن صمتها، وردت على من قاموا بالإسائة لها بعبارات قوية، عبر صفحتها على “تويتر”.

وكتبت “إليسا”: “لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي، وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندهن إلا عقدهم يفجروها، فاتركوهن بعقدهن”.