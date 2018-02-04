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إليسا تحفّز مرضى السّرطان للتغلّب عليه وتوجّه رسالة للجمهور

فن وثقافة
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إليسا تحفّز مرضى السّرطان للتغلّب عليه وتوجّه رسالة للجمهور
بقلم إيمان ض

توجّهت الفنانة اللبنانية إليسا برسالة إلى الجمهور بمناسبة اليوم العالمي للسّرطان، محفّزة كلّ المرضى على التغلّب على هذا المرض الخبيث.

وكتبت إليسا على حسابها على موقع التّواصل الإجتماعي تويتر : “استيقظت واكتشفت أنّ اليوم هو اليوم العالمي لمرض السرطان #WorldCancerDay.
وأضافت: ” فاستغليت الفرصة للوقوف إلى جانب الذين يستحقون الاهتمام والرعاية في كفاحهم ضد مرض السرطان”.
” ومن المهم أن نذكّر الجميع بأهمية إجراء الفحوصات الطبية اللاّزمة فمن الممكن أن نتغلّب عليها إن أردنا ذلك.”
يذكر أنّ اليسا كانت قد شغلت العالم بعد أن فقدت الوعي على المسرح خلال احيائها حفلاً في دبي.

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