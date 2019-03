إليسا تحقق رقم قياسي جديد بـ”100 مليون” مشاهدة لـ”حالة حب”

واحتفلت اليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بالرقم القياسي الجديد لها.

حيث نشرت الأغنية، وكتبت : ” رسميا اغنية حالة حب حصلت على مليون مشاهدة اليوم، وهي واحدة من بين أغنياتي المفضلة”.

لتنهال التعليقات على النجمة اللبنانية، من قبل محبيها ومتابعيها، والذين قاموا بتهنأتها على هذا الرقم القياسي الجديد.

Offically #halethob lyrics video crossed today 100M ,one of my favorite song ever @RotanaMusic lets celebrate 🎼🎶🎵🎹🥁🎻 https://t.co/yPO1eR97Gz

— Elissa (@elissakh) March 27, 2019