إليسا تحقق رقم قياسي جديد بـ”100 مليون” مشاهدة لـ”حالة حب”

تواصل النجمة اللبنانية إليسا، سلسلة نجاحاتها الباهرة، حيث حققت أغنيتها “حالة حب”، 100 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

واحتفلت اليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بالرقم القياسي الجديد لها.

حيث نشرت الأغنية، وكتبت : ” رسميا اغنية حالة حب حصلت على مليون مشاهدة اليوم، وهي واحدة من بين أغنياتي المفضلة”.

لتنهال التعليقات على النجمة اللبنانية، من قبل محبيها ومتابعيها، والذين قاموا بتهنأتها على هذا الرقم القياسي الجديد.