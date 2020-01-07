إليسا تدعم أصالة بشكل مختلف بعد طلاقها

ساندت النجمة اللبنانية إليسا، الفنانة السورية أصالة نصري، عقب إعلانها رسميا عن طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.

وكتبت إليسا عبر تغريدة بصفحتها على تويتر لأصالة: “الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية!”.

وأضافت النجمة اللبنانية: “خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك، كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية”.

ومن جانبها ردت أصالة على رسالة إليسا قائلة: “غاليتي إليسّا ألّف شكر على كلامك الطيّب، والّلي خلقنا ما بيتركنا”.

وكانت إليسا هي الوحيدة التي خصصت منشورا لدعم زميلتها أصالة عقب إنفصالها، عكس أغلبية الفنانين الذين اكتفوا بالتعليق على منشور أصالة الذي أعلنت من خلاله عن إنفصالها.

وأعلنت النجمة السورية، أصالة نصري، بحزن كبير، عن طلاقها رسميا مع زوجها المخرج السوري طارق العريان، عبر صفحتها على انستغرام، أمس الإثنين.

وعلق طارق العريان، على خبر إنفصاله مع أصالة، بمنشور على صفحته بأحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب : “لسوء الحظ وصلنا للنهاية، سأظل أحب واحترم هذه الروح الجميلة للأبد، أم أولادي أصالة”.