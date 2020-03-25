إليسا تدعم الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق بعد إصابتها بكورونا

قدمت النجمة اللبنانية إليسا، دعمها للإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة، مي شدياق، بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وهز خبر إصابة مي شدياق بكورونا الأجواء في لبنان، مخلفا حالة من الحزن عليها.

وسارعت إليسا لدعم صديقتها مي عبر تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت إليسا: “ولا مرّة قدر شي يكسرك، كنتي دايماً تحاربي و تربحي المعركة و هالمرّة ما في شي حيتغيّر..ويللّي قادر يقول أيّ شي تاني بهيك ظرف بكون بإختصار شديد أبعد ما يكون عن شي اسمو إنسان”.

وكانت الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق قد أعلنت خبر إصابتها بعدوى فيروس كورونا، لتصبح أول إعلامية عربية تصاب به.

وقالت مي شدياق: “في يوم الإثنين، أُبلغت بأنني مصابة بفيروس كورونا، وأنني يجب أن أذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج.. لحسن الحظ وضعي الصحي ليس بائسًا وسأنضم قريبًا إلى أولئك الذين تعافوا بالكامل”.

وأكدت الإعلامية، في تصريحات صحفية، على ضرورة توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لاسيما بالنسبة إلى العائدين من السفر.