إليسا تدعو النساء لكسر جدار الصمت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

فن وثقافة
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إليسا تدعو النساء لكسر جدار الصمت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
بقلم خميسة مريم

بعثت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة لسيدات العالم بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وتحدثت في رسالتها عن الرجال أيضًا.

وجاءت رسالة إليسا رافضة للعنف الذي قد تتعرض له السيدات، واصفة من يقومون بهذا الأمر أنه ليس من الرجولة أو البطولة، مؤكدة أن العنف هو الأمر الذي يعتبر جريمة خطيرة في حق المرأة.

أضافت إليسا في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ناصحة السيدات أن يكسرن الصمت خاصة في هذا الشأن، ولا يقبلن أي عنف ضدهن من أي نوع، مشيرة إلى أن صمتها لن يجعل أحد يتحدث عنها.


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